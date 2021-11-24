Витория: футболисты "Спартака" хорошо сыграли тактически в матче с "Наполи"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" провели хороший матч в Лиге Европы с итальянским "Наполи" с тактической точки зрения. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Руй Витория.

В среду "Спартак" дома обыграл "Наполи" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Журналисты встретили Виторию аплодисментами.

"Огромное спасибо за аплодисменты, - сказал Витория. - Это важная победа, важная победа против отличной команды, которая занимает первое место в чемпионате Италии. Хочется сказать, что с тактической точки зрения матч был сыгран очень хорошо. Игроки показали хороший перфоманс, они сделали то, что я просил, - закрывали зоны, а также отлично развивали моменты, которые у нас были".

"Во втором тайме соперник был силен. Они перестроили оборону, начали создавать проблемы. Но в защите мы сыграли хорошо. Одержали важную победу", - добавил Витория.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится завтра.