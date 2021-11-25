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Летние неолимпийские виды спорта

Рекордсмен сборной России по регби Кушнарев объявил о завершении международной карьеры

Последний матч в составе национально команды спортсмен проведет 26 ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Игрок сборной России по регби и красноярского клуба "Красный Яр" Юрий Кушнарев объявил о завершении международной карьеры. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Последний матч в составе национальной сборной он проведет 26 ноября против команды Чили. Это будет вторая встреча россиян с чилийцами за последние шесть дней. Первая игра завершилась победой сборной Чили со счетом 30:29.

Кушнареву 36 лет, в сборной России он дебютировал в 2005 году. Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (121) и набранных очков (808). Также Кушнарев является 11-кратным чемпионом России.

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