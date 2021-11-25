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КХЛ

Воробьев заявил, что хоккейный клуб "Металлург" находится в поиске двух новичков

Главный тренер магнитогорского клуба сообщил, что клуб ищет защитника и центрального нападающего

ТАСС, 25 ноября. Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" находится в поиске двух новых игроков. Об этом заявил главный тренер команды Илья Воробьев, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

"На деньги, которые у нас остались под потолком [зарплат], мы ищем игроков. На данный момент рассматриваем защитника. Сейчас у нас просмотре Михаил Григорьев, оценим его. Также нам нужен центральный нападающий", - сказал Воробьев.

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 51 очко в 31 матче. В четверг команда на своем льду сыграет с минским "Динамо", матч начнется в 17:00 мск.

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