Российский биатлонист Поварницын стал девятым в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 25 ноября. Россиянин Александр Поварницын занял девятое место в спринте на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в шведском Идре.

Победителем гонки стал представитель Германии Лукас Фрацшер, на дистанции 10 км он показал результат 24 минуты 10,6 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Поварницын с одним промахом проиграл победителю 34 секунды.

Второе место занял норвежец Сверре Аспенес (отставание 0,3 секунды; 1 промах), третьим стал германский биатлонист Йоханесс Кюн (+1,6; 1 промах). Лучшим среди россиян стал Василий Томшин, показавший пятый результат (+29,3; 2). Антон Бабиков занял 12-е место (+43,2; 2), Ильназ Мухамедзянов стал 13-м (+52,4; 2), Кирилл Стрельцов показал 62-й результат (+2.32,3; 5). Никита Поршнев не стартовал.

Поварницын в ноябре по итогам отборочных стартов был включен в состав сборной России на Кубок мира, однако вскоре был заменен на Даниила Серохвостова, поскольку выяснилось, что у спортсмена нет квалификационных очков. Поварницыну 27 лет, в его активе серебряная медаль в спринтерской гонке на летнем чемпионате мира 2019 года.

Этап в Идре завершится 28 ноября.