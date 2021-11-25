Женская сборная России уступила шведкам в полуфинале чемпионата Европы по керлингу

ТАСС, 25 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 4:5 проиграла команде Швеции в полуфинале чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой включены Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. В матче группового турнира россиянки обыграли шведок в экстра-энде (6:5).

В матче за третье место сборная России встретится с проигравшей командой другого полуфинального матча между шотландками и керлингистками из Германии, который состоится в четверг позднее.

Матч за третье место пройдет 26 ноября, финал состоится на день позже.

Женская сборная России выигрывала соревнования в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.

Сборная Швеции является чемпионом Олимпиады 2018 года и победителем двух последних чемпионатов Европы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.