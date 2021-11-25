Баскетболисты ЦСКА обыграли "Баварию" в матче Евролиги

ТАСС, 25 ноября. Московский ЦСКА на домашней площадке со счетом 77:74 обыграл германскую "Баварию" в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Уильям Клайберн, на счету которого 17 очков. В составе "Баварии" больше всех очков набрал Дэрран Хиллиард (28).

ЦСКА одержал семь побед и потерпел пять поражений. Армейцы располагаются на седьмом месте в турнирной таблице. "Бавария" потерпела седьмое поражение и располагается на 12-й строчке, в активе команды пять побед. В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших клубов по итогам регулярного чемпионата.

В следующем туре ЦСКА примет греческий "Панатинаикос", "Бавария" дома сыграет с французским АСВЕЛом, оба матча состоятся 2 декабря.