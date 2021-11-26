Сборная России в пятницу узнает соперников по плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 26 ноября. Сборная России по футболу в результате жеребьевки 26 ноября узнает соперников по стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Церемония состоится в Цюрихе, начало - 19:00 мск.

На конец ноября определены 10 из 13 европейских участников предстоящего чемпионата мира. Ими стали сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии. Эти команды заняли первые места в своих отборочных группах и уже получили путевки в Катар. За оставшиеся три места на ближайшем мировом первенстве будут бороться 10 сборных, занявших вторые места в отборочных группах, а также две команды, выигравшие свои группы в Лиге наций, но не попавшие на чемпионат мира или в стыковые игры по итогам отборочного турнира.

По итогам жеребьевки 12 сборных будут разбиты на три пути по четыре команды в каждом. Для завоевания путевки в Катар сборным будет необходимо обыграть двух соперников. Каждый путь включает в себя по три матча - два полуфинала и финал. Победитель получит право выступить на мировом первенстве.

Помимо сборной России, которая заняла второе место в группе с командой Хорватии, за три путевки на чемпионат мира будут бороться сборные Италии, Португалии, Уэльса, Швеции, Шотландии, Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции, Украины и Чехии. Команда под руководством главного тренера Валерия Карпина вошла в число шести сеяных - этот статус гарантирует ей проведение полуфинала на своем поле (хозяева полей в финалах будут определены жребием). Сборная России по решению исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет разведена при жеребьевке с командой Украины. Таким образом, в полуфинале команда Карпина может встретится с со сборными Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции, Чехии.

Накануне жеребьевки нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов сдержанно высказался о предстоящем мероприятии. "Завтра жеребьевка, все узнаем. Предпочтений по сопернику у меня нет", - заявил он ТАСС.

Стыковые матчи пройдут следующей весной: полуфиналы - 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта. Время начала игр будет утверждено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после жеребьевки. Финальная стадия чемпионата мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка группового этапа намечена на апрель 2022 года.

Путь сборной России в отборе на чемпионат мира в Катаре

Национальная команда начинала отбор на чемпионат мира в Катаре весной под руководством Станислава Черчесова. В марте команда провела три матча, одержав победы над сборными Мальты (3:1, на выезде) и Словении (2:1, дома), а также проиграв команде Словакии (1:2, на выезде). Летом сборная на чемпионате Европы не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе с командами Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4). В конце июля Черчесова на посту главного тренера сменил Карпин.