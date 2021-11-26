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ЧМ-2022 по футболу

Сборная России в пятницу узнает соперников по плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу

Жеребьевка пройдет в Цюрихе и начнется в 19:00 мск

ТАСС, 26 ноября. Сборная России по футболу в результате жеребьевки 26 ноября узнает соперников по стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Церемония состоится в Цюрихе, начало - 19:00 мск.

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На конец ноября определены 10 из 13 европейских участников предстоящего чемпионата мира. Ими стали сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии. Эти команды заняли первые места в своих отборочных группах и уже получили путевки в Катар. За оставшиеся три места на ближайшем мировом первенстве будут бороться 10 сборных, занявших вторые места в отборочных группах, а также две команды, выигравшие свои группы в Лиге наций, но не попавшие на чемпионат мира или в стыковые игры по итогам отборочного турнира.

По итогам жеребьевки 12 сборных будут разбиты на три пути по четыре команды в каждом. Для завоевания путевки в Катар сборным будет необходимо обыграть двух соперников. Каждый путь включает в себя по три матча - два полуфинала и финал. Победитель получит право выступить на мировом первенстве.

Помимо сборной России, которая заняла второе место в группе с командой Хорватии, за три путевки на чемпионат мира будут бороться сборные Италии, Португалии, Уэльса, Швеции, Шотландии, Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции, Украины и Чехии. Команда под руководством главного тренера Валерия Карпина вошла в число шести сеяных - этот статус гарантирует ей проведение полуфинала на своем поле (хозяева полей в финалах будут определены жребием). Сборная России по решению исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет разведена при жеребьевке с командой Украины. Таким образом, в полуфинале команда Карпина может встретится с со сборными Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции, Чехии.

Накануне жеребьевки нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов сдержанно высказался о предстоящем мероприятии. "Завтра жеребьевка, все узнаем. Предпочтений по сопернику у меня нет", - заявил он ТАСС.

Стыковые матчи пройдут следующей весной: полуфиналы - 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта. Время начала игр будет утверждено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после жеребьевки. Финальная стадия чемпионата мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка группового этапа намечена на апрель 2022 года.

Путь сборной России в отборе на чемпионат мира в Катаре

Национальная команда начинала отбор на чемпионат мира в Катаре весной под руководством Станислава Черчесова. В марте команда провела три матча, одержав победы над сборными Мальты (3:1, на выезде) и Словении (2:1, дома), а также проиграв команде Словакии (1:2, на выезде). Летом сборная на чемпионате Европы не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе с командами Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4). В конце июля Черчесова на посту главного тренера сменил Карпин.

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Под его руководством осенью российская команда провела семь матчей. В дебютной игре Карпина у руля сборной с хорватами была зафиксирована ничья (0:0, дома). После этого россияне выдали серию из пяти побед подряд. Были обыграны команды Кипра (2:0, на выезде; 6:0, дома), Мальты (2:0, дома), Словакии (1:0, дома), Словении (2:1, на выезде).

Перед решающей гостевой игрой против сборной Хорватии россиянам для выхода на чемпионат мира было достаточно не проиграть. С этой задачей национальная команда не справилась, уступив со счетом 0:1 из-за автогола защитника Федора Кудряшова за девять минут до конца основного времени. В группе H сборная России набрала 22 очка в 10 матчах. Завоевавшие прямую путевку в Катар хорваты заработали 23 очка, места с третьего по шестое заняли словаки (14), словенцы (14), киприоты (5) и мальтийцы (5).

Самыми результативными игроками сборной России в отборе на чемпионат мира стали нападающий Артем Дзюба и полузащитник Александр Ерохин - каждый из них забил по три мяча (первому для этого понадобилось три матча, второму - шесть). Лучшим по системе "гол+пас" стал нападающий Федор Смолов (в шести играх на его счету два гола и четыре результативные передачи). Наибольшее число времени в десяти матчах отбора провел на поле защитник Георгий Джикия (720 минут из 900 возможных).

С учетом того, что предстоящие в марте матчи считаются продолжением отборочного турнира, дисквалификации, заработанные в нем, переносятся на весну следующего года. По этой причине домашний для сборной России полуфинал пропустят полузащитник Александр Головин и Смолов.

Как сборная России играла в стыковых матчах

Предстоящие стыки станут четвертыми в истории сборной России за право сыграть на крупных турнирах. Впервые национальной команде довелось отбираться на чемпионат мира в таком формате в 1997 году. Тогда россияне заняли второе место (17 очков) в отборочной группе к чемпионату мира - 1998, где также выступали сборные Болгарии (18), Израиля (13), Кипра (10) и Люксембурга (0).

Тогда соперником по стыковым матчам сборной России под руководством Бориса Игнатьева стала команда Италии. Первый матч, прошедший в Москве, завершился вничью (1:1) - гости открыли счет благодаря точному удару Кристиана Вьери (49-я минута), но спустя две минуты на табло вновь была ничья; это произошло благодаря автоголу Фабио Каннаваро. В ответной встрече сильнее были итальянцы - 1:0, единственный мяч на счету Пьерлуиджи Казираги (53). По сумме двух матчей россияне уступили и не смогли пробиться на чемпионат мира.

Во второй раз сборная России попала в стыки в отборе на чемпионат Европы - 2004. Команда под руководством Георгия Ярцева с 14 очками заняла второе место, пропустив вперед сборную Швейцарии (15), ниже расположились ирландцы (11), албанцы (8) и грузины (7). Соперником по стыкам в борьбе за право попасть на турнир была команда Уэльса. Первая игра прошла в Москве и завершилась вничью (0:0), а в Кардиффе россияне добились минимальной победы со счетом 1:0 - автором гола, который вывел сборную на чемпионат Европы, стал Вадим Евсеев.

В последний раз сборная России участвовала в стыковых матчах в 2009 году. За право сыграть на чемпионате мира - 2010 в ЮАР команда под руководством Гуса Хиддинка встречалась со сборной Словении. Как и в двух предыдущих случаях, первая игра прошла в Москве - на своем поле россияне владели подавляющим преимуществом и до 88-й минуты вели со счетом 2:0 (дубль на счету Динияра Билялетдинова), когда гости сумели сократить отставание в счете - автором этого мяча стал Нейц Печник.

Ответная игра прошла в Мариборе на стадионе "Людски Врт". Единственный мяч в этой игре забил Златко Дедич (44). Во втором тайме норвежский судья Терье Хауге удалил с поля нападающего Александра Кержакова (67) и защитника Юрия Жиркова (90+1). Россияне до самого конца игры искали счастье в атаке, но так и не смогли добиться ничьей, которая вывела бы их на чемпионат мира.

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