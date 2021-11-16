Нам ни в коем случае нельзя пропускать чемпионат мира: Валерий Газзаев о сборной России

Описание Футболисты сборной России © Сергей Бобылев/ТАСС

Это было закономерное поражение. Сборная Хорватии на протяжении 80 минут имела тотальное преимущество, на протяжении этого времени шло мощное давление на наши ворота — это привело к ошибке, когда мяч был забит в свои ворота защитником [Федором] Кудряшовым. Поле было очень тяжелое, но тем не менее команда Хорватии разыгрывала мяч и пыталась создавать голевые ситуации. У нашей сборной не было ни одного момента для взятия ворот. Соотношение ударов по воротам тоже говорит об этом — 19 против двух.

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Была выстроена оборонительная тактика, даже нападающие Федор Смолов, Алексей Ионов и Зелимхан Бакаев уделяли больше внимания обороне, чем атакующим действиям. Мы ничего не создали — отсюда и поражение. Конечно, можно сказать, что уровень игроков сборной Хорватии достаточно высок. Из 24 футболистов, которые были вызваны, 20 футболистов играют за рубежом и только четыре — в чемпионате Хорватии. При этом игроки, которые выступают за границей, представляют такие клубы, как "Реал", "Челси", "Бавария", они в основном играют в пятерке ведущих национальных первенств — Англии, Испании, Франции, Италии и Германии. Поэтому думаю, что в целом счет закономерный. Сборная Хорватии играла гораздо агрессивнее, несмотря на тяжелое поле, старалась разыгрывать мяч и в итоге добилась победы. К сожалению, этого не было со стороны нашей команды. Главный тренер проанализировал матч и сказал, что никакой игры не было, как и ее качества. Рано или поздно, как бы самоотверженно ни играла оборона, под таким давлением возникают ошибки. Это [эпизод с автоголом] случилось не на ровном месте — защита находилась под мощным давлением, у нее даже паузы не было на передышку. На протяжении 80 минут атака шла за атакой. Что касается травмы Кудряшова перед эпизодом с голом сборной Хорватии, соперник сразу же ввел мяч в игру — передача [на гол] произошла через несколько секунд. В этой ситуации, наверное, можно было сигнализировать, что у него травма, но замен к тому времени уже не было. Отчего это произошло? Тяжелое поле, особенно во втором тайме, и постоянное давление, из-за чего наша сборная практически не переходила центр поля. Никакой контратакующей игры у нас не было, в атаке было пусто — отсюда и результат. Надежда на 0:0. При таком давлении защитники за 90 минут обязательно допустят какую-нибудь ошибку. Если нет контригры, у игроков обороны нет паузы. Когда есть постоянное давление, это приводит к ошибке.

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Я бы отметил выдающуюся игру нашего вратаря Матвея Сафонова, который сыграл безошибочно. В моменте с автоголом чистая психология — мяч идет к своему игроку. Вратарь же не думал, что от защитника мяч попадет в его ворота. Он пытался среагировать, но, к сожалению, поздно. За попадание на чемпионат мира отвечает тренер Все разговоры о составе [и том, кто не был вызван на ноябрьские матчи] — на кухне, не более того. Есть главный тренер, который определяет состав команды, тактику и стратегию. В конце концов он отвечает за результат — попадание на чемпионат мира. Это прерогатива главного тренера. Сегодня у нас все могут говорить, того не взяли, другого. Почему-то таких разговоров не было после Кипра, когда выиграли 6:0, а сейчас они идут. Давайте оставим этот вопрос в зоне ответственности главного тренера. Взял он, например, Артема Дзюбу или нет — это его проблема. Он действует так, как видит. Карпин уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Сейчас надо поддерживать сборную России, она попала в непростую ситуацию. Еще раз повторю — подбор игроков является прерогативой главного тренера. Мы можем только высказывать свое мнение, особенно профессионалы — люди, которые отдали много лет этому виду спорта. Главное, решение по составу должно быть оптимальным, решение, которое дало бы результат. Если говорить об игре сборной России при Валерии Карпине, важен итог. Будут стыковые матчи, и там задача четкая — попасть на чемпионат мира. Была возможность попасть с первого места. Сейчас нужно будет готовиться. Если качество игры не улучшится, ни о каком чемпионате мира мы можем и не думать. Необходимо улучшать уровень игры Качество игры определяет результат. Предыдущие игры, я не беру в расчет матчи с Мальтой и Кипром, со Словакией и Словенией шли с переменным успехом. Фундаментальной игры, такой как показала в воскресенье Хорватия, не было. Было четко видно агрессивную игру соперника, все подборы и единоборства оставались за ними. Был очень высокий прессинг. Можно было проводить контратаки, но этого не было. Для того чтобы попадать на чемпионат мира, нужно улучшать качество игры. В предыдущих играх оно было не очень, но был результат. Это было самое главное! В воскресном матче то же самое — не столько было качество игры, сколько результат. В предыдущих — команда сражалась за результат. В воскресенье тоже бились, сражались, но еще и в футбол играть надо. Да, не хватило каких-то десяти минут, но такая была выбрана тактика. Если команда проиграла, всегда виноват тренер, если выиграла — всегда героями становятся футболисты.

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