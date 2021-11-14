Колосков: игра сборной России по футболу против хорватов оставила после себя опустошение

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Игра сборной России по футболу в проигранном команде Хорватии матче отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 оставила после себя опустошение. Об этом ТАСС заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии. Единственный мяч в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.

"Играем так, как умеем, но этого было достаточно, чтобы сыграть вничью, - сказал Колосков. - Так у нас уже получалось в этом отборочном цикле, но в этот раз не повезло нам - нелепый гол при такой самоотверженной игре. Если почитать аналитику перед игрой, абсолютное большинство специалистов говорило о безоговорочной победе хорватов. На практике же получилось, что нам не хватило 10 минут для того, чтобы выйти в финальный турнир чемпионата мира".

"Это говорит о том, что Карпин правильно подобрал тактику, поставил нужный состав для такой игры. Все складывалось так, как было задумано. Да, хорваты владели инициативой, было несколько подходов и пару раз выручил [вратарь Матвей] Сафонов, но стопроцентных моментов - выходов один на один или попаданий мяча в штангу - ничего этого не было. После такой игры есть опустошение - на душе ощущение, что потерял надежду", - продолжил он.

Почетный президент РФС отметил, что перед игрой рассчитывал на то, что сборная России в Сплите сыграет как минимум вничью. "В этот раз обстоятельства были сильнее нас", - признал собеседник агентства.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

Автогол - нелепое стечение обстоятельств

Рассуждая об эпизоде с автоголом Кудряшова и о том, мог ли он в этой ситуации поступить иначе, например, взять паузу из-за повреждения и попросить медицинскую помощь, Колосков сказал, что "задним умом мы все сильны". "Он очень мужественный футболист, отдал все силы для победы. Кудряшов очень хорошо держал свою зону, с его фланга очень редко шли какие-то опасности. Это несчастье - мяч прилетел через большую группу футболистов, как хорватских, так и наших, его никто не сумел задеть; хотя бы на миллиметр задели, траектория уже была бы другой", - сказал он.

"Это нелепое стечение обстоятельств, не более того. Чего на него всех собак вешать? Понятно, что его непреднамеренная ошибка лишила нашу команду возможности выйти на чемпионат мира. Но Кудряшову надо посочувствовать - он теперь долго не забудет эту ошибку", - продолжил почетный президент РФС.

Участие в раунде плей-офф помимо российской сборной уже обеспечили себе команды Австрии, Северной Македонии, Уэльса, Чехии и Шотландии.

"В плей-офф соперники могут быть уровня сборной Хорватии, а могут и слабее. Там компания интересная собирается", - отметил Колосков.