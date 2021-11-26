Матыцин: условия для спортсменов на Олимпийских играх в Пекине будут жестче, чем в Токио

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Условия контроля за здоровьем спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине будут жестче, чем на летней Олимпиаде в Токио. Об этом в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Что касается перспектив, у меня нет сомнений, что они [Олимпийские игры] будут проведены на очень хорошем организационном уровне, инфраструктура там уже готова, вся логистика выстроена с учетом очень жестких ковидных требований. Конечно, участникам будет очень тяжело, это мы понимаем, и вот буквально находимся в контакте с китайскими коллегами для того, чтобы получить ясность, как будет осуществляться контроль здоровья, как будут сдаваться тесты, как будет осуществляться передвижение. Определенно, это будет намного жестче, чем в Токио, но у всех одинаковые требования. Здесь каких-то симпатий, антипатий или выборочного тестирования по делегациям не будет", - сказал Матыцин.

Российская сборная на Олимпийских играх в Токио, которые прошли летом 2021 года, заняла пятое место в медальном зачете. В общей сложности спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых).