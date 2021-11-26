Рыбус: футболисты "Локомотива" верят в то, что смогут выйти в Лигу конференций

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" верят в то, что смогут по итогам группового этапа Лиги Европы выйти в плей-офф Лиги конференций. Об этом ТАСС рассказал защитник железнодорожников Мацей Рыбус.

В четверг "Локомотив" на своем поле проиграл итальянскому "Лацио" со счетом 0:3 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Команды, которые займут первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги Европы, третий клуб продолжит борьбу в Лиге конференций.

"Конечно, верим в то, что сможем выйти в Лигу конференций, - сказал Рыбус. - Пока шансы есть, будем бороться. Сейчас надо переключиться на премьер-лигу и набирать очки, нам нельзя их терять. Хочется в отпуск уйти, находясь в верхней части таблицы, чтобы продолжать борьбу за еврокубки весной".

В другом матче группы Е турецкий "Галатасарай" на своем поле обыграл французский "Марсель" со счетом 4:2. Перед заключительным туром группового этапа "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу с 11 очками, далее идут "Лацио" (8 очков), "Марсель" (4) и "Локомотив" (2). В последнем туре 9 декабря "Локомотив" на выезде сыграет с "Марселем", "Лацио" примет "Галатасарай". В случае победы над французской командой железнодорожники выйдут в плей-офф Лиги конференций.