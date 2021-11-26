Бразильский боец Сантос заявил, что сделает татуировку в честь Дагестана

СЫКТЫВКАР, 26 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бразильский боец Марсио Сантос сделает татуировку в часть Дагестана. Об этом он рассказал ТАСС.

Сантос 27 ноября проведет бой против Александра Емельяненко на турнире AMC Fight Nights. Бразилец на данный момент проживает и готовится к поединкам в Дагестане.

"Я сделаю татуировку о Дагестане. Там будет название моего зала - Dagestan Fighter, Тарки (поселок в городском округе Махачкала - прим. ТАСС) и гамач (камень в переводе с аварского языка - прим. ТАСС). В Дагестане я чувствую себя как дома, мне здесь очень нравится", - сказал Сантос.