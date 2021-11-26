Бородавко объяснил решение Большунова отказаться от общения с журналистами после спринта

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира Александр Большунов отказался от общения с журналистами после спринта классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, поскольку был разочарован результатом и устал отвечать на одни и те же вопросы. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Большунов не сумел пройти в полуфинал соревнований. Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщал, что действующий победитель Кубка мира перелез через ограждение в микст-зоне, где работают журналисты, и покинул стадион.

"С Александром я еще не разговаривал, но мне абсолютно понятно его состояние - просто устаешь отвечать на одни и те же вопросы", - сказал Бородавко.

"По движениям видно, что это не его темп. Его выступление я бы оценил как хорошую проработку перед завтрашним днем", - заметил тренер.

В субботу лыжники на Кубке мира в Руке выступят в гонке на 15 км классическим стилем, в воскресенье - в гонке преследования на 15 км свободным стилем.

Во время подготовки к сезону Большунова преследовали проблемы со здоровьем. Он получил несколько серьезных ушибов в результате падения с велосипеда на тренировке, что спровоцировало проблемы с зубами. Во время их лечения образовалась киста, спортсмену потребовалось хирургическое вмешательство.