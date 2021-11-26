{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Скелетонистка Никитина второй раз подряд победила на этапе Кубка мира

Ранее россиянка выиграла на первом этапе, который также проходил в Игльсе
Елена Никитина EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Елена Никитина
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 26 ноября. Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на втором этапе Кубка мира в австрийском Игльсе.

Никитина показала результат 1 минута 47,83 секунды. Второе место заняла представительница Нидерландов Кимберли Бос (отставание - 0,2 секунды), тройку лучших замкнула итальянка Валентина Маргальо (+0,45). Россиянка Алина Тарарыченкова стала четвертой (+0,57), Юлия Канакина - пятой (+0,6).

Ранее Никитина победила на первом этапе Кубка мира, который также проходил в Игльсе.

Никитиной 29 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр, четырехкратным призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира. 

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Альтенберге 3 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Матч за мировую шахматную корону
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Вторая партия состоится в субботу
Читать полностью