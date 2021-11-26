Скелетонистка Никитина второй раз подряд победила на этапе Кубка мира

ТАСС, 26 ноября. Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на втором этапе Кубка мира в австрийском Игльсе.

Никитина показала результат 1 минута 47,83 секунды. Второе место заняла представительница Нидерландов Кимберли Бос (отставание - 0,2 секунды), тройку лучших замкнула итальянка Валентина Маргальо (+0,45). Россиянка Алина Тарарыченкова стала четвертой (+0,57), Юлия Канакина - пятой (+0,6).

Ранее Никитина победила на первом этапе Кубка мира, который также проходил в Игльсе.

Никитиной 29 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр, четырехкратным призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Альтенберге 3 декабря.