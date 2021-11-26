Валиева рассказала, что посвятила свою программу бабушке, ушедшей два года назад

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Новая произвольная программа трехкратной рекордсменки мира фигуристки Камилы Валиевой на музыку Кирилла Рихтера "In Memoriam" посвящена памяти ее бабушки, которой не стало в 2019 году. Об этом фигуристка рассказала журналистам после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи.

Валиева побила мировой рекорд и занимает первое место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при в Сочи, набрав 87,42 балла. Ранее рекорд принадлежал россиянке Алене Косторной (85,45) и держался два года, с финала серии Гран-при сезона-2019/2020. Валиева стала абсолютной рекордсменкой мира, ей также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (180,89) и по общей сумме баллов (265,08).

"Это история о бабочке, где я ее ловлю, следую за ней всю программу, в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка - память о погибших. Скорее эту программу я (спортсменка прервалась, сдерживая слезы - прим. ТАСС), эту программу я посвящаю бабушке, которая умерла в 2019 году".

"Сегодня я довольна прокатом, тем, что тренеры тоже меня похвалили. Получила удовольствие от своего катания, всегда есть к чему стремиться", - добавила она.

На вопрос, в каком еще образе фигуристка хотела бы себя попробовать, Валиева ответила: "Я бы очень хотела выступить с пантомимой, я маленькой катала, но хотела бы это сделать в показательном номере", - отметила она.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Ранее фигуристка стала победительницей второго этапа Гран-при в Канаде. Произвольную программу фигуристки представят в субботу.