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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянки уступили сборной Германии в матче за бронзу чемпионата Европы по керлингу

По итогам группового этапа чемпионата Европы сборная России отобралась на чемпионат мира 2022 года

ТАСС, 26 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 6:9 проиграла команде Германии в матче за третье место на чемпионате Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой включены Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Ранее в полуфинале россиянки уступили шведской команде со счетом 4:5, сборная Германии проиграла шотландкам - 4:7. Финал между сборными Швеции и Шотландии пройдет в субботу.

По итогам группового этапа чемпионата Европы сборная России отобралась на чемпионат мира 2022 года.

Сборная Германии дважды побеждала на чемпионатах мира и восемь раз - на чемпионатах Европы. Всего в активе команды 15 наград континентальных первенств.

Женская сборная России выигрывала чемпионат Европы в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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