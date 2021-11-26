Россиянки уступили сборной Германии в матче за бронзу чемпионата Европы по керлингу

ТАСС, 26 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 6:9 проиграла команде Германии в матче за третье место на чемпионате Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой включены Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Ранее в полуфинале россиянки уступили шведской команде со счетом 4:5, сборная Германии проиграла шотландкам - 4:7. Финал между сборными Швеции и Шотландии пройдет в субботу.

По итогам группового этапа чемпионата Европы сборная России отобралась на чемпионат мира 2022 года.

Сборная Германии дважды побеждала на чемпионатах мира и восемь раз - на чемпионатах Европы. Всего в активе команды 15 наград континентальных первенств.

Женская сборная России выигрывала чемпионат Европы в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.