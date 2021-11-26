Черчесов заявил, что может возглавить сборную Польши по футболу

ТАСС, 26 ноября. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов готов возглавить команду Польши в случае соответствующего предложения. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

Черчесов 8 июля 2021 года покинул пост главного тренера сборной России, которую возглавлял с августа 2016 года. Команда под его руководством на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0). В начале ноября "Матч ТВ" сообщил, что Черчесов может возглавить сборную Польши.

"Во-первых, у сборной Польши сейчас есть тренер, - сказал Черчесов. - А во-вторых, если предложат возглавить - то да, соглашусь".

Также специалист подчеркнул, что готов вернуться в сборную России, если Российский футбольный союз (РФС) захочет вновь пригласить его в национальную команду. "Если РФС захочет, то да", - добавил Черчесов.

Черчесов в 2015-2016 годах работал главным тренером "Легии", которую привел к победе в чемпионате и Кубке Польши.

По итогам жеребьевки плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборной России досталась команда Польши, победитель этого матча сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Полуфинальную встречу сборная России проведет на своем поле 24 марта, финальный матч состоится 29 марта.