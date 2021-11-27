{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Александр Емельяненко в субботу проведет первый бой в ММА за полтора года

Россиянин в Сыктывкаре встретится с бразильцем Марсио Сантосом

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко 27 ноября проведет бой против бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре.

Емельяненко заменил Вячеслава Василевского, который изначально должен был драться с Сантосом. Однако из-за плохого самочувствия он принял решение сняться с боя почти за неделю до поединка.

Емельяненко перевесил Сантоса на 11 кг, показав вес 115 кг. Сам поединок пройдет в свободном весе, что означает отсутствие каких-либо лимитов. Сантос жил и готовился к поединку в Дагестане, там он даже приобрел прозвище "гамач". На аварском языке это означает камень. Он также планирует набить татуировку в честь Дагестана.

У бразильца два поражения, победа и ничья в последних поединках, всего на его счету 16 побед, шесть поражений и одна ничья. Емельяненко не выступал в ММА после поражения от Магомеда Исмаилова, которое произошло летом 2020 года. Всего на его счету 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Теги
ММА
НХЛ
Капитан "Вашингтона" Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ против "Флориды"
Россиянин забросил 748 шайб в регулярных чемпионатах, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги
Капитан "Вашингтона" Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ против "Флориды"
Читать полностью