Александр Емельяненко в субботу проведет первый бой в ММА за полтора года

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко 27 ноября проведет бой против бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре.

Емельяненко заменил Вячеслава Василевского, который изначально должен был драться с Сантосом. Однако из-за плохого самочувствия он принял решение сняться с боя почти за неделю до поединка.

Емельяненко перевесил Сантоса на 11 кг, показав вес 115 кг. Сам поединок пройдет в свободном весе, что означает отсутствие каких-либо лимитов. Сантос жил и готовился к поединку в Дагестане, там он даже приобрел прозвище "гамач". На аварском языке это означает камень. Он также планирует набить татуировку в честь Дагестана.

У бразильца два поражения, победа и ничья в последних поединках, всего на его счету 16 побед, шесть поражений и одна ничья. Емельяненко не выступал в ММА после поражения от Магомеда Исмаилова, которое произошло летом 2020 года. Всего на его счету 28 побед, восемь поражений и одна ничья.