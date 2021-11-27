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Футбол в России

"Урал" сыграл вничью с "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Футболисты "Урала" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты "Урала"
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Сочи" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Урала" гол забил Рафал Августиняк (34-я минута). У гостей отличился Кристиан Нобоа (68). На 74-й минуте защитник "Сочи" Матео Барач получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Авария на шахте произошла утром в четверг.

"Сочи" занимает третью строчку турнирной таблицы, набрав 28 очков. "Урал" поднялся на 14-е место, екатеринбургская команда набрала 13 очков. В следующем туре "Сочи" дома встретится с "Краснодаром" 5 декабря, "Урал" днем ранее в гостях сыграет с московским "Локомотивом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103239-1733
2Динамо1592427-1729
3Сочи1691626-1928
4Локомотив1567221-1525
5Краснодар1573524-1424
6ЦСКА1573518-1423
7Крылья Советов1572620-1723
8Рубин1564520-2022
9Ахмат1570817-2121
10Спартак1554617-2119
11Ростов1545627-2717
12Уфа1536616-2115
13Нижний Новгород1542916-2914
14Урал162777-1713
15Химки1527611-2213
16Арсенал1534816-3113

 

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