"Урал" сыграл вничью с "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Сочи" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Урала" гол забил Рафал Августиняк (34-я минута). У гостей отличился Кристиан Нобоа (68). На 74-й минуте защитник "Сочи" Матео Барач получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Авария на шахте произошла утром в четверг.

"Сочи" занимает третью строчку турнирной таблицы, набрав 28 очков. "Урал" поднялся на 14-е место, екатеринбургская команда набрала 13 очков. В следующем туре "Сочи" дома встретится с "Краснодаром" 5 декабря, "Урал" днем ранее в гостях сыграет с московским "Локомотивом".