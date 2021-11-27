"Урал" сыграл вничью с "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Сочи" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Урала" гол забил Рафал Августиняк (34-я минута). У гостей отличился Кристиан Нобоа (68). На 74-й минуте защитник "Сочи" Матео Барач получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Матч начался с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Авария на шахте произошла утром в четверг.
"Сочи" занимает третью строчку турнирной таблицы, набрав 28 очков. "Урал" поднялся на 14-е место, екатеринбургская команда набрала 13 очков. В следующем туре "Сочи" дома встретится с "Краснодаром" 5 декабря, "Урал" днем ранее в гостях сыграет с московским "Локомотивом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|Динамо
|15
|9
|2
|4
|27-17
|29
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|24-14
|24
|6
|ЦСКА
|15
|7
|3
|5
|18-14
|23
|7
|Крылья Советов
|15
|7
|2
|6
|20-17
|23
|8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|20-20
|22
|9
|Ахмат
|15
|7
|0
|8
|17-21
|21
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|27-27
|17
|12
|Уфа
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|Нижний Новгород
|15
|4
|2
|9
|16-29
|14
|14
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13
|15
|Химки
|15
|2
|7
|6
|11-22
|13
|16
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|16-31
|13