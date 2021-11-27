В Белгороде открыли обновленную велолыжероллерную трассу "Олимпия"

БЕЛГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Велолыжероллерная трасса "Олимпия" с обновленным покрытием открылась в Белгороде. Комплексная реконструкция трассы обошлась в 65,5 млн рублей, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"Работы на трассе были начаты после передачи объекта из частной собственности в областную. Так, "Олимпию" включили в состав школы олимпийского резерва №4 Белгородской области, чтобы в перспективе спортивная трасса могла стать современным центром лыжного спорта, доступным для всех жителей", - пояснили в пресс-службе.

При реконструкции на трассе поменяли покрытие, обновили коммуникации и установили две снежные пушки. Кроме того, для детей и взрослых приобрели экипировку, а также специальный инвентарь для создания снежной трассы. Следующим этапом обустройства "Олимпии" станет создание инфраструктуры с теплыми раздевалками и другими удобствами для спортсменов, также планируется максимально увеличить продолжительность лыжного сезона.

"За короткие сроки нам удалось проделать здесь многое. Получал много жалоб на плохое состояние трассы. Теперь восстановили покрытие, обновили коммуникации, даже по временной схеме установили две снежные пушки", - добавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба.