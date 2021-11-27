Жулин считает главным для Синициной и Кацалапова избежать травм к финалу Гран-при

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Александр Жулин, тренер чемпионов мира по фигурному катанию в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, считает замечательным факт выхода спортсменов в финал серии Гран-при, но самое главное - избежать травм. Таким мнением Жулин поделился с ТАСС.

Фигуристы Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при в танцах на льду

Фигуристы выиграли шестой этап серии Гран-при в Сочи, набрав 211,72 балла. Но на прокате спортсмены допустили видимую ошибку.

"Первое место, все замечательно, - сказал Жулин. - Но была ошибка, поскольку не хватает количества тренировок - была травма, физической формы еще недостаточно, будем работать. Я, как тренер, вижу, куда расти, однозначно. На подготовку к финалу серии ничего загадывать не буду - главное, чтобы не было травм".

Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Также в финале выступят итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.