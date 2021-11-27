"Ахмат" победил "Ростов" и одержал третью победу подряд в чемпионате России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 27 ноября. /ТАСС/. "Ахмат" из Грозного дома со счетом 2:0 обыграл "Ростов" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Артем Полярус (27-я минута, с пенальти) и Сенин Себаи (76). На 30-й минуте встречи гол полузащитника "Ростова" Кирилла Фольмера был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), в данном эпизоде был зафиксирован офсайд.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Авария на шахте произошла утром в четверг.

"Ахмат" одержал третью победу подряд и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ с 24 очками. "Ростов" занимает 11-е место с 17 очками. В следующем туре "Ахмат" 4 декабря в гостях встретится с московским "Спартаком", "Ростов" днем ранее в гостях сыграет с петербургским "Зенитом".