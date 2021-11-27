Фигурист Кацалапов недоволен произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Никита Кацалапов совершенно не ожидал от себя с партнершей Викторией Синициной ошибки, допущенной в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Сочи, а также обратил внимание на два упущенных балла за передержанные поддержки. Об этом он рассказал после победы на турнире.

Синицина и Кацалапов на этапе в Сочи набрали 211,72 балла. Ранее российский дуэт выиграл этап Гран-при в Японии. Две победы на этапах серии позволили фигуристам отобраться в финал соревнований. В произвольной программе фигуристы допустили видимую ошибку после поддержки.

"Эта ошибка - то самое слово "ошибка", никто ее не ожидал, наоборот, я хотел Вику с поддержки поставить более мягко, бережно, но, возможно, переборщил, - рассказал Кацалапов. - Впервые такое в этом элементе, и это поправимо, а вот два "дедакшена" (упущенные баллы - прим. ТАСС) за передержанные поддержки, о них надо задуматься. Тренеры предупредили об этом на тренировке, во время проката я все считал, но не получилось".

В итоге спортсмен остался недоволен победным прокатом: "Конечно, я недоволен, но и это тоже опыт, и расстраиваться я не собираюсь. У нас есть рабочий план, мы правильно движемся вперед. Многие вещи были лучше, чем на этапе в Японии, что-то не получилось. До Олимпийских игр в этих программах нужно чистить абсолютно все".

Синицина отметила, что нужно стараться прибавлять от турнира к турниру: "Думаю, нужно в таком же темпе двигаться, улучшаться от старта к старту. Сегодня мы допустили ошибку - мы это знаем и понимаем. До финала Гран-при есть время все подчистить и исправить. И с отличным настроем ехать на финал".

Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.