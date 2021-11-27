Тренер Сориной оценил выступление российских лыжниц на этапе Кубка мира в Финляндии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские лыжницы выступили не хорошо и не плохо в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

Татьяна Сорина в субботу стала восьмой, Юлия Ступак заняла девятое место, Наталья Непряева - 15-е. Выиграла гонку шведка Фрида Карлссон, второй стала норвежка Тереза Йохауг, на третьей позиции расположилась Катарина Хенниг из Германии.

"Карлссон и Хенниг достаточно хорошо подвелись к этим стартам. Возможно, за счет прохождения последнего спуска Карлссон так много отыграла у Йохауг, она, конечно, очень удивила. Если говорить о Тане [Сориной], хотелось бы, чтобы проигрыш был меньше 30 секунд (отставание Сориной составило 45,6 секунды - прим. ТАСС). Если бы было секунд на 15-20 быстрее, то эту гонку можно было бы записать в актив, а так не хорошо и не плохо: нельзя сказать, чтобы они [российские лыжницы] сильно расстроились, но и радоваться нечему", - сказал Сорин.

Тренер также рассказал о выступлении Яны Кирпиченко, занявшей 32-е место. "У Яны было падение. Не могу сказать только, на каком именно круге. Падения были и у Анастасии Рыгалиной, и у Натальи Непряевой. Яна здесь никогда сильно не бежала, она разбегается по ходу сезона. В принципе, с учетом падения результат понятен", - добавил специалист.

Этап в Финляндии завершится 28 ноября.