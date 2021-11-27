Тренеру сборной России по регби-7 стыдно за результат матча за третье место Мировой серии

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Временно исполняющему обязанности главного тренера женской сборной России по регби-7 Александру Алексеенко стыдно за результат игры за третье место первого этапа Мировой серии против француженок. Об этом он рассказал ТАСС.

Россиянки проиграли команде Франции со счетом 0:40 и заняли четвертое место на первом этапе Мировой серии в Дубае.

"Очень сложно оценить турнир после такого финала, пусть и малого. И для меня, и для команды нет финалов больших или малых - мы играли в том, которого заслуживали, - сказал Алексеенко. - Но за такой финал стыдно и в первую очередь за всю работу, и все матчи, которые были до этого, уже не идут в счет. Видно, что коэффициент прочности у нашей команды очень низкий: нужно много работать, чтобы такие финалы впредь не повторялись".

"Хочу извиниться перед нашими болельщиками, потому что они не заслуживают такого. Думаю, прежде всего нужно дать оценку своей работе, и она была очень низкой. Если некоторые девочки считают, что предел мечтаний - это играть в финале, то нам не по пути. Либо должен быть другой тренерский штаб", - добавил он.

Алексеенко рассказал про нюансы комплектования состава команды.

"Сборная России "А" (вторая команда - прим. ТАСС) здесь же, в Дубае, играет в другом турнире, и да, некоторые девчонки из того состава могли бы усилить наш. Но лучше быть лидерами в той команде, нежели получать мало времени на поле в этой. Опять же некоторые лидеры, такие, как Лена Здрокова и Даша Шестакова, к сожалению, по состоянию здоровья сейчас не могут быть с нами, и мы очень ждем их выздоровления, надеемся, что в третьем и четвертом турах их увидим. Но все равно считаю, что не может сборная зависеть от двух игроков", - добавил он.