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Кубок Дэвиса

Россияне победой в парном разряде завершили матч Кубка Дэвиса с эквадорцами

Сборная России выиграла у команды Эквадора со счетом 3-0
Аслан Карацев и Андрей Рублев EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
Описание
Аслан Карацев и Андрей Рублев
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 28 ноября. Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев обыграли эквадорцев Гонсало Эскобара и Диего Идальго в матче группового этапа Кубка Дэвиса. Встреча прошла в Мадриде.

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Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу российского дуэта. Сборная России одержала итоговую победу со счетом 3-0. Ранее во встречах одиночного разряда Рублев нанес поражение Роберто Куиросу со счетом 6:3, 4:6, 6:1, а Даниил Медведев победил Эмилио Гомеса со счетом 6:0, 6:2.

Ранее команда Эквадора уступила испанцам со счетом 0-3. Россияне сыграют с командой Испании 28 ноября. В состав сборной России вошли Медведев, Рублев, Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. В финальной части 18 сборных разбиты на шесть групп по три команды в каждой. В плей-офф выйдут шесть победителей каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Испанская команда - действующий победитель Кубка Дэвиса.

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