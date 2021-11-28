Неудавшееся возвращение. Александр Емельяненко проиграл в первом бою в ММА за полтора года

СЫКТЫВКАР, 28 ноября. /ТАСС/. Бразилец Марсио "Гамач" Сантос победил Александра Емельяненко удушающим приемом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре. Турнир прошел 27 ноября.

Изначально Сантос должен был драться в среднем весе против россиянина Вячеслава Василевского. Однако Василевский с боя снялся и на замену вышел Емельяненко. После этого весовая категория поднялась в так называемый open weight (открытый вес) с лимитом до 120 кг.

Емельяненко порядка 1,5 лет не выступал в ММА после поражения от Магомеда Исмаилова. Марсио Сантос считался фаворитом боя, и уже в начале первого раунда несколько раз серьезно попал ударами в голову Емельяненко, после чего россиянин провел подсечку и перевел бой в партер. Там бразилец занял атакующую позицию и "задушил" Емельяненко через руку.

После боя Емельяненко попросил у Сантоса реванш. Тот сперва согласился, но потом вызвал на бой Магомеда Исмаилова. "Это самая моя большая победа в карьере, - сказал Сантос ТАСС. - Я уже год живу в Дагестане и очень благодарен всем, кто мне помогал, я люблю Дагестан, это мой дом".

"Емельяненко после такого поединка точно не нужно завершать карьеру. Если он подготовится и продолжит усердно тренироваться, в реванше у него будет больше шансов", - сказал ТАСС президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Сантос после боя был доставлен в больницу с подозрением на перелом руки. Однако подозрение не оправдалось, и бразильцу был диагностирован ушиб. "Я - настоящий камень. Я - бразильский дагестанец", - сказал Сантос корреспонденту ТАСС уже в больнице.