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Зимние олимпийские виды спорта

Роман Репилов стал третьим на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи

Первое место занял представитель Германии Йоханнес Людвиг
Роман Репилов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов занял третье место на этапе Кубка мира по санному спорту. Соревнования проходят в Сочи.

Первым стал представитель Германии Йоханнес Людвиг, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 44,626 секунды. Второе место занял его соотечественник Феликс Лох (отставание на 0,158 секунды). Отставание Романа Репилова составило 0,208 секунды. Россиянин Александр Горбацевич стал восьмым (+0,492), Павел Репилов - 14-м (+0,685), Семен Павлюченко 19-м (+0,828), Матвей Пересторонин - 29-м (+1,311).

Роману Репилову 25 лет, он является трехкратным чемпионом мира. Также на его счету две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы он дважды завоевывал серебро и трижды - бронзу.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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