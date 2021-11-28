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Биатлон

Польховский: Гараничев мог забыть лыжные палки, поскольку мысленно уже ушел в гонку

Биатлонист был вынужден стартовать с задержкой более чем в полминуты, которые в итоге были приплюсованы к его времени
Валерий Польховский Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Валерий Польховский
© Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи россиянин Евгений Гараничев мог забыть лыжные палки перед началом спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде и опоздать на старт, поскольку мыслями уже находился на дистанции. Такое предположение высказал ТАСС бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский.

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Гараничев был вынужден стартовать с задержкой более чем в полминуты, которые в итоге были приплюсованы к его времени. В итоге 33-летний спортсмен финишировал со 113-м результатом, что является антирекордом для российских биатлонистов на этапах Кубка мира. Ранее Гараничев уже опаздывал на старт - в феврале 2019 года он пропустил гонку преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. На чемпионате мира 2019 года в том же Эстерсунде биатлонист пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования.

"Да, с Женей такое случается уже не первый раз, - сказал Польховский. - Быть может, он в тот момент уже сосредоточился на чем-то другом, на том, как поведет гонку. Может, он стартовал еще до того, как взял палки в руки".

В эти выходные в Эстерсунде схожие казусы приключились с еще двумя российскими биатлонистами: Эдуард Латыпов в субботу в индивидуальной гонке перепутал финишный створ, Светлана Миронова чуть не опоздала на гонку из-за сломанного крепления винтовки.

"Здесь мало что зависит от тренера, скорее всего, это стечение обстоятельств, - сказал Польховский. - Надо быть более собранными и сосредоточенными, контролировать свое время и форму. Этого и хочу пожелать ребятам. Единственное, чем могут они сейчас себя утешить, так это тем, что это случилось не на самом главном старте - Олимпийских играх".

Польховский работал главным тренером сборной России в прошлом сезоне, он оставил пост по состоянию здоровья. Сейчас должность является вакантной, функции главного тренера на себя взял президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

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