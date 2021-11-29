Прыгуны с трамплина, заболевшие ковидом на этапе Кубка мира в России, выписаны из больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Американец Дин Декер и поляк Клеменс Муранька, которые заразились коронавирусом на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, отпущены из больниц Екатеринбурга. В настоящее время спортсмены уже вернулись к тренировочному процессу, сообщил ТАСС пресс-секретарь этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрей Каща.

"Дин Декер был отпущен из екатеринбургской клиники после нескольких отрицательных ПЦР-тестов и тестов на антиген. Сейчас спортсмен находится в Словении и в конце этой недели готовится принять участие в третьем этапе Кубка мира в польской Висле. Клеменс Муранька был отпущен из екатеринбургской клиники в субботу вечером - также после всех отрицательных тестов. Сейчас он находится в Польше и, вероятно, также будет стартовать на домашнем этапе в Висле", - сказал Каща.

Также в ближайшее время в Европу отправится третий госпитализированный - австрийский тренер сборной Германии. Каща уточнил, что у всех троих болезнь протекала бессимптомно.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин прошел в Нижнем Тагиле 19-21 ноября, в нем приняли участие более 70 спортсменов из 19 стран. У нескольких иностранных спортсменов был выявлен коронавирус, они были госпитализированы.