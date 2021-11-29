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Зимняя Универсиада-2021

В Российском студенческом спортивном союзе не ожидали отмены зимней Универсиады 2021 года

Соревнования отметили из-за появления нового штамма коронавируса

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Решение отменить зимнюю Универсиаду 2021 года в Швейцарии стало неожиданным. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Ранее ТАСС сообщал, что зимняя Универсиада отменена из-за появления нового штамма коронавируса.

"Это ожидаемо абсолютно не было. Все шло нормально, они написали, что это из-за "омикрона". Мне сейчас звонят из других стран, все отрицательно восприняли эту новость, так как команды готовились, огромная работа была проведена всеми национальными федерациями", - сказал Сейранов.

Зимняя Универсиада в Люцерне должна была пройти с 11 по 21 декабря. Следующая зимняя Универсиада должна состояться в американском Лейк-Плэсиде в 2023 году. В августе того же года запланировано проведение летней Универсиады в Екатеринбурге.

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Зимняя Универсиада-2021
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