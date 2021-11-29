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Зимняя Универсиада-2021

Третьяк: отмена Универсиады-2021 показывает, что ковид продолжает диктовать свои условия

Зимних Всемирные студенческие игры должны были состояться в Швейцарии с 11 по 21 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса продолжает диктовать свои условия спортивному миру, свидетельством этому является отмена зимней Универсиады 2021 года в швейцарском Люцерне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Ранее в понедельник источник сообщил ТАСС об отмене зимних Всемирных студенческих игр, которые должны были пройти с 11 по 21 декабря. Позднее информацию подтвердила пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии. Причиной отмены стало появление нового штамма коронавируса. В хоккейном турнире Игр должны были участвовать как мужская, так и женская сборные России.

"Очень жаль, что Универсиаду отменили. Это всегда большой праздник, незабываемый турнир для всех команд-участниц. Конечно, спортсмены и тренеры огорчились, они мечтали поехать в Швейцарию и бороться там за самые высокие места, но ничего не поделать, - сказал Третьяк. - Увы, пандемия диктует свои условия, вспышки ковида и ограничения все еще не дают спортивному миру вернуться к полноценному соревновательному ритму. Я знаю, что в Швейцарии очень хотели провести Универсиаду, но раз принято такое решение, значит другого выбора просто не было".

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