Третьяк: отмена Универсиады-2021 показывает, что ковид продолжает диктовать свои условия

Ранее в понедельник источник сообщил ТАСС об отмене зимних Всемирных студенческих игр, которые должны были пройти с 11 по 21 декабря. Позднее информацию подтвердила пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии. Причиной отмены стало появление нового штамма коронавируса. В хоккейном турнире Игр должны были участвовать как мужская, так и женская сборные России.

"Очень жаль, что Универсиаду отменили. Это всегда большой праздник, незабываемый турнир для всех команд-участниц. Конечно, спортсмены и тренеры огорчились, они мечтали поехать в Швейцарию и бороться там за самые высокие места, но ничего не поделать, - сказал Третьяк. - Увы, пандемия диктует свои условия, вспышки ковида и ограничения все еще не дают спортивному миру вернуться к полноценному соревновательному ритму. Я знаю, что в Швейцарии очень хотели провести Универсиаду, но раз принято такое решение, значит другого выбора просто не было".