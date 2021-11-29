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Мировой футбол

Футболистка "Барселоны" Путельяс стала обладательницей "Золотого мяча"

Спортсменка в 2021 году выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов
Алексия Путельяс EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Алексия Путельяс
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 29 ноября. Испанка Алексия Путельяс из "Барселоны" стала обладательницей "Золотого мяча" - премии лучшей футболистке года по версии журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре "Шатле".

Путельяс 27 лет, в этом году она стала чемпионкой Испании, обладательницей кубка страны и победительницей Лиги чемпионов. Также в этом сезоне она была признана лучшей футболисткой по версиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Женский "Золотой мяч" учрежден в 2018 году. Испанка стала третьим в истории лауреатом этой премии. В 2018 году награду получила норвежская футболистка Ада Хегерберг, в 2019-м - американка Меган Рапино.

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