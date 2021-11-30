Месси заявил, что Левандовский заслуживает "Золотого мяча"

В понедельник Месси был признан лучшим игроком года, второе место в голосовании занял 33-летний Левандовский. В прошедшем сезоне польский форвард получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, он забил 41 гол в 29 матчах, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши игрок принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы.

"Роберт, ты заслуживаешь "Золотого мяча". В прошлом году все были согласны с тем, что ты должен был стать обладателем этой награды (в 2020 году премия не вручалась из-за пандемии коронавируса - прим. ТАСС), - сказал Месси. - Сегодня я здесь, в Париже, и я очень счастлив. Я намерен продолжать бороться и достигать новых целей. Не знаю, сколько еще лет впереди, но я до сих пор получаю удовольствие от игры. Благодарю своих партнеров по команде в "Барселоне", ПСЖ и сборной Аргентины".

Месси 34 года, он в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.