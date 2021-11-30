В сборной России не будут вызывать биатлонистку на замену заболевшей ковидом Дербушевой

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России к предстоящему этапу Кубка IBU в норвежском Шушене не будет вызывать биатлонистку на замену заболевшей коронавирусом Тамары Дербушевой. Об этом ТАСС сообщили в национальной команде.

Дербушева по прибытии в Норвегию сдала положительный тест на ковид и сейчас находится на карантине. Второй этап Кубка IBU пройдет с 1 по 4 декабря.

"Произвести замену на этап Кубка IBU в Шушене за такой короткий срок невозможно", - отметили в команде.

Дальнейшее выступление Дербушевой на Кубке IBU будет зависеть от того, как быстро она восстановится после коронавируса. По сообщению Союза биатлонистов России, заболевание спортсменки протекает в легкой форме. В минувшие выходные на этапе Кубка IBU в Идре (Швеция) Дербушева была вынуждена пропустить две гонки из трех из-за симптомов простуды.