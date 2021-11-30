Минспорт сообщил, что российские биатлонисты выступят на юниорском Кубке IBU

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские биатлонисты примут участие в юниорском Кубке IBU. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

В понедельник портал Metaratings со ссылкой на свои источники сообщил, что юниорская сборная России по биатлону может пропустить этапы юниорского Кубка IBU из-за проблем с финансированием.

"Российские биатлонисты примут участие в очередном Кубке IBU, который стартует 10 декабря в Италии. Кубок IBU в входит в единый календарный план (ЕКП) межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год. Минспорт России обеспечивает финансирование спортивных мероприятий, включенных в ЕКП, в установленном порядке", - говорится в заявлении ведомства.

Два первых этапа юниорского Кубка IBU пройдут в Мартель-Валь-Мартелло. Всего запланировано пять этапов, три оставшихся состоятся в новом году: в январе - в Австрии и в Словении, в феврале - в США.