Обновленная женская сборная России по гандболу готовится выступить на чемпионате мира

ТАСС, 1 декабря. Женский чемпионат мира по гандболу стартует в среду в Испании. Российская сборная после серебра Олимпийских игр в Токио существенно преобразилась, к турниру она подходит с новым тренером и обновленным составом.

Турнир пройдет в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступят 32 сборные - прежде на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше. Турнир откроет матч команд Испании и Аргентины, он пройдет 1 декабря в 22:30 мск. Сборная России стартует на чемпионате мира 3 декабря матчем против команды Камеруна. Также на предварительном этапе россиянки сыграют с командами Польши (5 декабря) и Сербии (7 декабря). Все встречи пройдут в Лирии.

На предварительном раунде сборные разделены на восемь квартетов. По три лучшие команды из каждой группы пройдут в основной этап, на котором будут сформированы четыре группы по шесть команд. В четвертьфинал выйдут по две сильнейшие сборные каждого секстета. Плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

В основном раунде россиянки с большой долей вероятности будут играть за выход в плей-офф с француженками - соперницами по олимпийскому финалу. В отличие от "трехцветных", состав российской команды после Игр в Токио существенно омолодился. Самый ценный игрок олимпийского турнира Анна Вяхирева приостановила карьеру, аналогичное решение приняли и другие олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро - Дарья Дмитриева, Полина Кузнецова, Анна Сень, Анна Седойкина, Владлена Бобровникова. Из того состава в сборной осталась только Екатерина Ильина. Капитаном будет Ольга Фомина.

На посту главного тренера сборную России к турниру готовит Людмила Бодниева - двукратная чемпионка мира, которая прежде работала в тренерском штабе национальной команды во главе с Алексеем Алексеевым. Специалист решением руководства национальной федерации оставил должность после Олимпиады. Бодниева рассказала, что перед командой на чемпионате мира поставлена амбициозная задача - выйти в полуфинал.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские гандболистки на турнире будут выступать без государственных символов, в статусе команды Федерации гандбола России (ФГР). На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов.