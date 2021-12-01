Дасаев: вратарь ПСЖ Доннарумма заслуженно получил приз имени Льва Яшина

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Итальянский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма на данный момент является лучшим игроком на своей позиции, он заслуженно стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР Ринат Дасаев, который занял девятое место в голосовании на приз "Золотой мяч" в 1985 году.

Церемония прошла в понедельник, Доннарумма стал обладателем приза имени Льва Яшина. Второе место занял сенегальский голкипер английского "Челси" Эдуар Менди, третьим стал словенский вратарь испанского "Атлетико" Ян Облак.

"На данный момент Доннарумма является лучшим вратарем мира, я считаю, что он справедливо получил приз имени Льва Яшина, - сказал Дасаев. - Пока это лучший вратарь, который заслуженно получил награду. Могут ли российские вратари претендовать на приз? Все голкиперы могут претендовать, давайте смотреть по их развитию, как они двигаются вперед, нужно несколько игр хорошо и стабильно провести за сборную. От этого и зависит, поэтому я им желаю стабильности, чтобы они развивались".

Обладателем "Золотого мяча" стал аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси, который набрал 613 очков в голосовании. Второе место занял польский форвард германской "Баварии" Роберт Левандовский (580), третьим стал полузащитник "Челси" Жоржиньо (460). "Я думал, что Левандовский станет обладателем "Золотого мяча", но выбрали Месси. Левандовский был более ярким, более заметным в этом году по сравнению с Месси. Тем более аргентинец перешел в ПСЖ, какое-то время не играл. Месси тоже, наверное, был кандидатом на первое место в голосовании, но выбрали его", - добавил Дасаев.

Издание France Football учредило премию имению Льва Яшина в сентябре 2019 года. Приз получил имя Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать "Золотой мяч", это случилось в 1963 году. Обладателем награды становился лишь один вратарь, в декабре 2019-го ее получил бразилец Алиссон.