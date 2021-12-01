Минспорт утвердил список фитнес-клубов, вошедших в программу "спортивного" вычета

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта утвердило перечень организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые жители смогут получить налоговый вычет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в список вошли 3 836 организаций, в числе которых крупнейшие фитнес-компании, а также другие физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели.

"Благодаря социальному налоговому вычету занятия спортом станут еще доступнее для населения, - отметил министр спорта Олег Матыцин. - Нам очень важно, чтобы спорт был нормой жизни для россиян. Почти четыре тысячи организаций вошли в перечень Минспорта - серьезная цифра на старте реализации социальной услуги, это прямо говорит о том, что бизнес заинтересован в привлечении всех желающих к занятиям спортом. Уверен, что тесное взаимодействие Минспорта и бизнес-индустрии станет важным звеном в программе увеличения доли числа занимающихся спортом в России до 70%".

Налоговый вычет можно будет получить с 2022 года. Для его получения требуется, чтобы физическая культура и спорт были основным видом деятельности предоставляющей услуги организации, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организация должна не состоять в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Максимальная сумма трат, с которой можно будет получить вычет, составит 120 тыс. рублей, гражданин может получить вычет в размере не более 13% (до 15,6 тыс. рублей).