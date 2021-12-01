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Олимпиада-2022 в Пекине

Николишин: сборная России по хоккею будет сильна единством духа на Олимпиаде

Бронзовый призер Олимпиады-2002 выделил главное преимущество российской команды
Андрей Николишин Антон Новодережкин/ТАСС
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Андрей Николишин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Единство духа будет главным преимуществом сборной России по хоккею на олимпийском турнире в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин.

"Шансы на Олимпиаде у всех одинаковые. Для нас, болельщиков, важно, чтобы приехали все сильнейшие и в бескомпромиссной борьбе определили, кто из них лучший. Что касается нашей команды, мы всегда были сильны единством духа, и это наше самое большое преимущество", - сказал Николишин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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