Павел Ростовцев покинул должность министра спорта Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр Павел Ростовцев, занимавший пост министра спорта Красноярского края с сентября 2019 года, покинул эту должность и назначен советником губернатора региона. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

"Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев назначен на должность советника губернатора. В новом статусе он будет работать сразу с несколькими министерствами региона - спорта, социальной политики, строительства и образования. Это позволит детально прорабатывать с каждым из ведомств задачи по развитию спорта в регионе", - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности министра спорта назначен Роман Сотников, занимавший должность первого заместителя руководителя ведомства. "Мы обсудили дальнейшие перспективы развития спорта в крае с Александром Викторовичем (Уссом, губернатором региона - прим. ТАСС). Сейчас в регионе есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьезным вопросам, связанным с развитием спорта", - приводятся в сообщении слова Ростовцева.

Ростовцев родился в 1971 году во Владимирской области, биатлоном начал заниматься с 14 лет. В 1996 году переехал в Красноярск. В 2000-2001 гг. трижды выигрывал золотые медали на чемпионатах мира, в 2006 завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Турине. С 2006 по 2008 год - руководитель агентства физкультуры, спорта и туризма Красноярского края, 2008-2009 гг. - замминистра спорта края.

В 2009-2011 гг. - представитель губернатора в центральных районах Красноярского края. С 2011 по 2014 год находился на тренерской работе в Центре спортивной подготовки сборных команд России. В 2015 году исполнял обязанности министра спорта Иркутской области. В 2016 году был избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края.