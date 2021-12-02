Нападающий "Ак Барса" Зарипов пропустит матч КХЛ в Дубае

ДУБАЙ /ОАЭ/, 2 декабря. /ТАСС/. Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов не сыграет в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда" в Дубае. Об этом журналистам сообщил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

Игра пройдет 3 декабря. Причины пропуска встречи 40-летним хоккеистом не сообщаются. В текущем сезоне он провел 17 матчей в КХЛ и набрал 6 очков (3 гола + 3 передачи).

"Зарипов не сыграет завтра", - сказал тренер.

Зарипов дебютировал в составе "Ак Барса" в 2001 году, данный сезон является для него 17-м в команде, по его итогам он завершит спортивную карьеру. На его счету в КХЛ 792 матча и 676 (291+385) очков. Вместе с клубом он трижды стал обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), а также чемпионом России 2006 года, обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008). С 2013 по 2017 год игрок выступал за магнитогорский "Металлург", с которым дважды выигрывал Кубка Гагарина (2014, 2016).

Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), а также обладателем серебряной (2015) и бронзовой (2007) медалей мировых первенств.