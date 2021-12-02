Чесноков: теннисист Карацев больше остальных заслужил премию "Прогресс года"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев поднялся на высокие позиции рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в том возрасте, когда многие его коллеги завершают карьеру, поэтому он достоин получить премию ATP в номинации "Прогресс года". Такое мнение ТАСС высказал бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков.

Помимо Карацева, занимающего 18-е место в мировом рейтинге, на премию претендуют норвежец Каспер Рууд (восьмая ракетка мира), британец Кэмерон Норри (12) и испанец Карлос Алькарас (32).

"Я бы отдал приз Карацеву, потому что он такой выстрел сделал. Всю жизнь он был на третьих ролях, трехсотый-четырехсотый. Такое редко увидишь, в его возрасте многие уже заканчивают, а он взлетел. Независимо от национальной принадлежности, я бы отдал предпочтение Аслану", - сказал Чесноков.

Также он прокомментировал шансы остальных номинантов. "Что касается Рууда, он всегда был молодым перспективным игроком. Тот же Норри уже не один год в ATP-туре. Что Алькарас станет сильным игроком, было понятно еще год назад, поэтому было бы логично дать награду Карацеву", - отметил собеседник агентства.

Тренер россиянина Даниила Медведева француз Жиль Сервара номинирован на премию "Тренер года". "Я очень хорошо знаю Жиля, видел, как он работает, для меня это гениальнейший педагог. Его работа чудовищно уникальна", - сказал Чесноков.

Карацеву 28 лет, на его счету два титула ATP, лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.