Главный тренер "Спартака-2" Бушманов отстранен на один матч ФНЛ за оскорбление судьи

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил на один матч главного тренера московского "Спартака-2" Евгения Бушманова за оскорбление главного арбитра. Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Бушманов получил дисквалификацию за нецензурные выражения в адрес главного арбитра в матче 25-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Текстильщика" (2:1).

"Главный тренер "Спартака-2" отстранен за оскорбление в адрес главного судьи, - сказал Григорьянц. - Он принес извинения. Дисквалификация на три матча - один реально, два условно. Испытательный срок до конца сезона, кроме того, ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей".

Также были вынесены штрафы по итогам матчей 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" - "Спартак" (1:1) и "Урал" - "Сочи" (1:1).

"Футбольный клуб "Уфа" оштрафован на 110 тысяч рублей за неподобающее поведение команды - восемь игроков получили предупреждения. Тренер футбольного клуба "Сочи" [Мурат] Искаков оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны", - добавил Григорьянц.