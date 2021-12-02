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КХЛ

"Автомобилист" победил "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина

Встреча завершилась со счетом 3:1
Хоккеисты "Автомобилиста" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Автомобилиста"
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл со счетом 3:1 московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Уралец" в присутствии 880 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Жукенов (21-я минута), Георгий Белоусов (31) и Райан Спунер (60). У "Спартака" отличился Дмитрий Кугрышев (37).

"Автомобилист" провел первый матч под руководством Николая Заварухина, который был назначен на пост главного тренера команды 30 ноября. На этом посту он сменил канадца Билла Питерса, возглавлявшего команду с апреля 2020 года. До этого назначения Заварухин работал в "Автомобилисте" ассистентом главного тренера, также входил в штаб екатеринбургского клуба с 2017 по 2019 год. Позже Заварухин тренировал новосибирскую "Сибирь" с 2019 по 2021 год. Помимо этого, специалист работал в штабах нижнекамского "Нефтехимика", новосибирских "Сибирских снайперов", нефтекамских "Тороса" и "Батыра".

"Автомобилист" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 35 игр екатеринбургская команда набрала 35 очков. "Спартак" идет седьмым на Западе, после 36 матчей подопечные Бориса Миронова набрали 39 очков. В следующем матче "Автомобилист" дома сыграет с владивостокским "Адмиралом" 4 декабря. "Спартак" в этот же день в Челябинске встретится с "Трактором".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит351732247111-8550
2Динамо М3521210011121-8648
3ЦСКА351553111088-7548
4Северсталь34143522883-7148
5СКА341523329105-7745
6Локомотив351521331189-7742
7Спартак361350211589-9139
8Динамо Мн341240421298-10738
9Торпедо341510221487-8036
10Сочи341121311679-8932
11Витязь35702551686-10928
12Динамо Р33910521665-10027
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург342124016123-7955
2Трактор371546129108-9053
3Ак Барс35143405983-8047
4Салават Юлаев351821211095-6845
5Авангард341811111299-7742
6Сибирь341403131369-7238
7Автомобилист3512213215110-9935
8Нефтехимик341122231485-10035
9Амур36824231771-9333
10Барыс34733221783-10730
11Куньлунь33611122271-12719
12Адмирал35502322358-11719

 

Теги
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