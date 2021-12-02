"Автомобилист" победил "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина

ТАСС, 2 декабря. Екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл со счетом 3:1 московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Уралец" в присутствии 880 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Жукенов (21-я минута), Георгий Белоусов (31) и Райан Спунер (60). У "Спартака" отличился Дмитрий Кугрышев (37).

"Автомобилист" провел первый матч под руководством Николая Заварухина, который был назначен на пост главного тренера команды 30 ноября. На этом посту он сменил канадца Билла Питерса, возглавлявшего команду с апреля 2020 года. До этого назначения Заварухин работал в "Автомобилисте" ассистентом главного тренера, также входил в штаб екатеринбургского клуба с 2017 по 2019 год. Позже Заварухин тренировал новосибирскую "Сибирь" с 2019 по 2021 год. Помимо этого, специалист работал в штабах нижнекамского "Нефтехимика", новосибирских "Сибирских снайперов", нефтекамских "Тороса" и "Батыра".

"Автомобилист" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 35 игр екатеринбургская команда набрала 35 очков. "Спартак" идет седьмым на Западе, после 36 матчей подопечные Бориса Миронова набрали 39 очков. В следующем матче "Автомобилист" дома сыграет с владивостокским "Адмиралом" 4 декабря. "Спартак" в этот же день в Челябинске встретится с "Трактором".