Вынесенный матч КХЛ впервые пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Крупнейший город ОАЭ Дубай впервые примет матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра, в которой примут участие казанский "Ак Барс" и омский "Авангард", станет уже шестой под эгидой KHL World Games - цикла матчей лиги, проводящихся за рубежом.

О проведении матча в Дубае официально было объявлено 17 октября, когда между КХЛ и "Авангардом" с одной стороны и представителями местных властей с другой был подписан меморандум о совместной работе по развитию хоккея и продвижения имиджа КХЛ на территории ОАЭ. Большую роль в организации поединка сыграл "Авангард". Руководство омского клуба в лице председателя совета директоров Александра Крылова поставило перед собой цель постараться заработать на проведении матча, после чего станет ясно, есть ли перспективы в дальнейшем организовывать хоккейные проекты на Аравийском полуострове, не говоря уже о создании там клуба КХЛ.

Ледовые мероприятия в Дубае пройдут на построенной в конце 2019 года "Кока-Кола - Арене". Вмещает она 17 тыс. зрителей, однако на время проведения матча из-за коронавирусных ограничений ее сможет посетить не более 7 тыс. человек. Дворец является мультифункциональным и уже успел принять такие события, как матч филиппинской лиги по баскетболу, турниры по теннису, боксу, крикету.

Фактическая подготовка дворца к хоккейному матчу началась пару недель назад, а лед залили только пять дней назад. Стоимость билетов на игру составляет от $41 до $110.

Помимо хоккея, на льду пройдет и театрализованное шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Спящая красавица", в котором примет участие чемпионка Игр 2018 года Алина Загитова. А в одном из перерывов матча состоится показ фрагментов другого шоу Навки, "Руслан и Людмила", которое проходило в Сочи с июля по сентябрь. И хоккей, и шоу на льду с участием именитых фигуристов пройдут под эгидой Dubai Ice Show, что является частью выставки "Экспо-2020", которая сейчас также проходит в Дубае.

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И "Авангард", и "Ак Барс" прилетели в Дубай вечером 1 декабря, а на следующий день провели тренировки. Арена в Эмиратах получила хорошие отзывы и от игроков, и от тренеров. В частности, главный тренер "Авангарда" Боб Хартли отметил, что лед во дворце в Дубае лучше, чем тот, что есть на арене в Балашихе, где сейчас играет омская команда. А форвард "Авангарда" Наиль Якупов сказал, что "Кока-Кола - Арена" входит в тройку лучших дворцов, где проводятся матчи КХЛ, и по экзотике сравнил город-курорт, где многие хоккеисты любят отдыхать по окончании сезона, с Лас-Вегасом в Национальной хоккейной лиге.