Чернышенко заявил о планах создать в России к 2030 году тысячу "умных" спортивных площадок

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство России планирует к 2030 году создать 1 тыс. "умных" спортплощадок в различных регионах страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба вице-премьера.

Чернышенко с рабочим визитом прибыл в Оренбургскую область. Совместно с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером он посетил центр настольного тенниса "Факел-Газпром".

"Создание спортивной инфраструктуры совместно государством и бизнесом в других субъектах страны - важное направление, которое мы будем поддерживать и развивать, - сказал Чернышенко. - Среди 42 инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным, есть инициатива "Бизнес-спринт". В рамках государственно-частного партнерства будет создаваться активная среда для занятий граждан физкультурой и спортом".

Вице-премьер добавил, что к 2024 году в планах создать 200 "умных" спортплощадок в различных регионах страны, а к 2030 году 50% объектов массового спорта будут строиться при помощи частных инвестиций, будут построены 1 тыс. "умных" спортплощадок, велодорожек и других объектов. На эти цели до 2030 года правительство планирует направить около 55 млрд рублей.