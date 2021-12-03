Крянин: Большунов не вышел в финал лыжного спринта в Норвегии из-за тактической ошибки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов не сумел выйти в финал спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере по причине того, что допустил тактическую ошибку в полуфинале. Такое мнение высказал ТАСС член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере стартовал в пятницу с мужской и женской спринтерских гонок свободным стилем. В полуфинал соревнований вышел только один представитель России - чемпион мира Александр Большунов, который занял третье место в своем забеге и не отобрался в финал. Из-за проблем со снегом организаторы приняли решение использовать для проведения соревнований биатлонную трассу.

"Я думаю, наши спортсмены не сумели приспособиться к трассе, так как работали на другом рельефе, - сказал Крянин. - Может быть, они уже отрабатывают прохождение олимпийской дистанции с другими подъемами и другой тактикой, не вижу ничего страшного в сегодняшнем проигрыше. Причем россияне сегодня уступали конкурентам в тактике, а физически все готовы были пройти дальше. Чисто тактика, а кому-то не хватило и везения".

"Чуть-чуть слабинку дашь, а соперники не дремлют. Саша Большунов тоже тактически уступил. Со стороны кажется, что вроде делал все правильно, но допустил замешательство в доли секунды и сразу оказался не в лучшей позиции. Но физически он готов хорошо", - добавил собеседник ТАСС.

В субботу в Лиллехаммере состоятся гонки свободным стилем у женщин (на дистанции 10 км) и мужчин (15 км). На 5 декабря запланированы мужская и женская эстафеты.