Путин наградил главного тренера сборной России по пляжному футболу Лихачева орденом Дружбы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев награжден орденом Дружбы за успешное выступление национальной команды на чемпионате мира 2021 года в России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены тренеры сборной Андрей Бухлицкий и Илья Леонов, а также игроки Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин и Антон Шкарин. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены игроки Артур Папоротный и Кирилл Романов.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. Сборная России стала победителем, обыграв в финале команду Японии со счетом 5:2. Победа на мировом первенстве стала для российской сборной третьей в истории. Ранее она добивалась успеха в 2011 году, обыграв в финале бразильцев (12:8), и в 2013-м, победив в решающем матче испанцев (5:1). В 2015 и 2019 годах россияне становились бронзовыми призерами.