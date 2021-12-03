Ян Непомнящий уступил Магнусу Карлсену в шестой партии матча за мировую шахматную корону

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами уступил норвежцу Магнусу Карлсену в шестой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае.

После шести партий Карлсен ведет со счетом 3,5:2,5. Седьмая партия пройдет 4 декабря, Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Первый ход в партии белыми фигурами за Карлсена сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Встреча продолжалась 7 часов 45 минут, шахматисты сделали 136 ходов, что является рекордом в партиях за шахматную корону. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1978 году в пятой партии матча между Анатолием Карповым из СССР и Виктором Корчным, выступавшим как лицо без гражданства. Тогда соперники сделали 124 хода.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.